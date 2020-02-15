«Барыс» победил «Сочи» и выиграл шестой подряд матч в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с клубом «Сочи», пишет Sports.kz.

После пяти побед подряд казахстанский клуб был явным фаворитом, но игра получилась в итоге не особо легкая. В первом периоде была заброшена одна шайба, ее записал на свой счет Антон Сагадеев, поразивший цель ближе к его концовке.

Во второй части игры Кертис Волк увеличил разрыв, но сократил его Сергей Шмелёв. В заключительной двадцатиминутке довольно неожиданно Мальте Стрёмвалль выровнял положение, однако Дмитрий Шевченко все-таки принес победу хозяевам.

3:2 — сильнее казахстанцы.

18 февраля «Барыс» в Нур-Султане примет новосибирскую «Сибирь».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Сочи» (Сочи, Россия) 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Шайбы:

1:0 — 18:04 Сагадеев (Блэкер, Гурков). В равенстве

2:0 — 21:31 Волк. В равенстве

2:1 — 34:11 Шмелёв (Александров, Петров). В меньшинстве

2:2 — 45:20 Стрёмвалль (Алтыбармакян). В равенстве

3:2 — 50:52 Шевченко (Блэкер). В равенстве

Вратари: Карлссон — Налимов

Штраф: 4:10 (2:2, 2:2, 0:6)