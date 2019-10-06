«Барыс» победил «Северсталь» в матче с хет-триком

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал череповецкую «Северсталь», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Уже к третьей минуте хозяева вели в счете 2:0, отметились Кертис Волк и Эрик Тангрэйди. На старте второй двадцатиминутке увеличил разрыв Роман Старченко, а затем Адам Лишка его сократил. Что-то могло измениться в третьей части игры, но там ничего существенного не произошло, только Тангрэйди оформил хет-трик. 5:1 — победа «Барыса».

9 октября «Барыс» на выезде сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Северсталь» (Череповец, Россия) 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Шайбы:

1:0 — 01:24 Волк (Тангрэйди). В равенстве

2:0 — 02:35 Тангрэйди. В большинстве

3:0 — 24:41 Старченко (Клещенко, Волк). В большинстве

3:1 — 35:04 Лишка (Монахов, Балдаев). В равенстве

4:1 — 56:02 Тангрэйди (Михайлис). В равенстве

5:1 — 59:47 Тангрэйди. В большинстве

Вратари: Карлссон — Подъяпольский 00:00-02:35, Хакимов 02:35-60:00

Штраф: 6:10 (0:6, 2:2, 4:2).