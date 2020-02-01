«Барыс» победил омский «Авангард» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный хоккейный клуб «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги дома сыграл с омским «Авангардом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Противостояние было принципиальным, а для казахстанского клуба и единственным практически шансом еще побороться за место повыше третьего в Восточной конференции. Как и полагается, игра была весьма боевой и пострадал от этого Никита Михайлис, которого жестким приемом к борту прижал Роб Клинкхаммер, получивший за это 5+20, а после в воротах россиян побывали две шайбы за две минуты от Дмитрий Гуркова и Кирилла Панюкова.

Во втором периоде разрыв увеличил Алексей Маклюков, а сократил Семен Ручкин, но сразу же забросил Павел Акользин, интригу вернули Сергей Шумаков и Кирилл Семенов.

В заключительной давадцатиминутке было много нервов, отмененная шайба Кертиса Волка и итоговая победа хозяев — 4:3.

11 февраля «Барыс» на выезде сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Авангард» (Омск, Россия) 4:3 (2:0, 2:3, 0:0)

Шайбы:

1:0 — 16:02 Гурков (Волк, Шестаков). В большинстве

2:0 — 18:13 Панюков (Сагадеев, Метальников). В большинстве

3:0 — 22:56 Маклюков (Сагадеев). В равенстве

3:1 — 29:35 Ручкин (Шумаков). В равенстве

4:1 — 29:59 Акользин (Шевченко, Гурков). В равенстве

4:2 — 36:58 Шумаков (Бек, Войнов). В большинстве

4:3 — 38:51 Семёнов (Манукян, Войнов). В равенстве



