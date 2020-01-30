«Барыс» победил «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал нижнекамский «Нефтехимик», пишет Sports.kz.
Явным фаворитом противостояния был казахстанский клуб, однако победа больше была нужна россиянам. Первый период остался без заброшенных шайб, а на старте второго отличился Даррен Диц. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где Мэтт Уайт счет сравнял, однако Антон Сагадеев принес победу хозяевам. 2:1 — казахстанцы сильнее.
1 февраля «Барыс» на своем льду примет омский «Авангард».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 21:46 Диц (Михайлис). В равенстве
1:1 — 44:51 Уайт (Порядин). В равенстве
2:1 — 49:00 Сагадеев (Петухов). В равенстве
Вратари: Паскуале — Барулин
Штраф: 4:2 (4:2, 0:0, 0:0)
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