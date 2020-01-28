«Барыс» победил на выезде «Автомобилист» и прервал серию поражений в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Многие не могли определиться с фаворитом, но букмекеры считали таковым российский коллектив. Сюрпризом для болельщиков стал выход в воротах гостей Эдди Паскуале, уж очень много вопросов было к Хенрику Карлссону.

Первый период остался за гостями благодаря единственной шайбе Корбэна Найта. На старте второй части игры уравнял шансы на успех Рафаэль Батыршин, однако Никита Михайлис снова вывел гостей вперед, а увеличил разрыв Линус Виделль. Что-то могло измениться в заключительной двадцатиминутке, хозяева сумели сократить разрыв, но не более того, последним забрасывал Дастин Бойд. 4:2 — победа казахстанского клуба после двух поражений.

30 января «Барыс» в Нур-Султане примет нижнекамский «Нефтехимик».

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Шайбы:

0:1 — 15:55 Найт (Виделль). В равенстве

1:1 — 20:47 Батыршин (Плэтт, Мамкин). В равенстве

1:2 — 31:02 Михайлис (Шестаков, Маклюков). В равенстве

1:3 — 38:08 Виделль. В равенстве

2:3 — 54:25 Мозер (Белоусов, Литовченко). В равенстве

Вратари: Фомин — Паскуале

Штраф: 0:6 (0:2, 0:0, 0:4).