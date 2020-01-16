+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -7 °С
Алматы: -7 °С
USD 377.75 EUR 421.27
RUB 6.13 CNY 54.91
Скачать
Новости
Вся лента >>>

«Барыс» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл третий подряд матч КХЛ

16 Января 2020 22:03
Поделиться:
«Барыс» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл третий подряд матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме

Непросто нам было - Главный тренер «Барыса» о победе над «Салаватом Юлаевым»
«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ Стало известно расписание матчей сборной Казахстана по хоккею в отборе на Олимпиаду-2022 Назван самый опасный хоккеист «Барыса» в неравных составах

Явного фаворита у противостояния не было, но многие считали таковым именно казахстанский клуб. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором Линус Виделль вывел вперед хозяев льда, а закрепил успех капитан команды Даррен Диц, Андрей Нестрашил вернул интригу перед третьей частью игры.

В заключительной двадцатиминутке Корбэн Найт и Роман Старченко довели счет до крупного, а итог подвели Нестрашил и Виктор Антипин. 4:3 — сильнее казахстанцы, одержавшие третью победу подряд.

21 января «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)

Шайбы:
1:0 — 29:16 Виделль (Старченко). В равенстве
2:0 — 34:55 Диц (Маклюков). В большинстве
2:1 — 39:37 Нестрашил (О’Делл, Расмуссен). В большинстве
3:1 — 42:32 Найт. В равенстве
4:1 — 45:25 Старченко (Найт, Виделль). В равенстве
4:2 — 48:14 Нестрашил (Антипин, Филиппи). В равенстве
4:3 — 56:41 Антипин. В равенстве

Вратари: Паскуале — Кошечкин 00:00-45:25, Демченко 45:25-60:00
Штраф: 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Спорт,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив