«Барыс» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл третий подряд матч КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с магнитогорским «Металлургом». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Явного фаворита у противостояния не было, но многие считали таковым именно казахстанский клуб. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором Линус Виделль вывел вперед хозяев льда, а закрепил успех капитан команды Даррен Диц, Андрей Нестрашил вернул интригу перед третьей частью игры.

В заключительной двадцатиминутке Корбэн Найт и Роман Старченко довели счет до крупного, а итог подвели Нестрашил и Виктор Антипин. 4:3 — сильнее казахстанцы, одержавшие третью победу подряд.



21 января «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом».



«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Металлург» (Магнитогорск, Россия) 4:3 (0:0, 2:1, 2:2)



Шайбы:

1:0 — 29:16 Виделль (Старченко). В равенстве

2:0 — 34:55 Диц (Маклюков). В большинстве

2:1 — 39:37 Нестрашил (О’Делл, Расмуссен). В большинстве

3:1 — 42:32 Найт. В равенстве

4:1 — 45:25 Старченко (Найт, Виделль). В равенстве

4:2 — 48:14 Нестрашил (Антипин, Филиппи). В равенстве

4:3 — 56:41 Антипин. В равенстве



Вратари: Паскуале — Кошечкин 00:00-45:25, Демченко 45:25-60:00

Штраф: 2:4 (0:2, 2:2, 0:0).