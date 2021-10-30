«Барыс» победил конкурента и выиграл второй подряд выездной матч в КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский клуб «Барыс» на выезде сыграл против хабаровского «Амура». Астанчане победили конкурента и вернулись в зону плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Мартинссон-Диц, Старченко-Берглунд-Савицкий; Альсинг-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Савченко-Шалапов, Гурков-Шестаков-Петухов; Данияр-Бекетаев, Шайхмедденов-Кайыржан.

Команды являлись соседями по турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков, и победа в этом поединке была важна обоим коллективам. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором отметился Кирилл Савицкий. Все должен был решить третий, где ничего не изменилось. 1:0 — сильнее казахстанцы и их вторая победа кряду на выезде.

3 ноября «Барыс» дома примет финский «Йокерит».

«Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Шайбы:

0:1 — 32:36 Савицкий (Шалапов, Шестаков). В равенстве

Вратари: Аликин — Ортио

Штраф: 4:4 (0:0, 0:4, 4:0).