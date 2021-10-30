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    16:33, 30 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» победил конкурента и выиграл второй подряд выездной матч в КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский клуб «Барыс» на выезде сыграл против хабаровского «Амура». Астанчане победили конкурента и вернулись в зону плей-офф, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Мартинссон-Диц, Старченко-Берглунд-Савицкий; Альсинг-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Савченко-Шалапов, Гурков-Шестаков-Петухов; Данияр-Бекетаев, Шайхмедденов-Кайыржан.

    Команды являлись соседями по турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков, и победа в этом поединке была важна обоим коллективам. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором отметился Кирилл Савицкий. Все должен был решить третий, где ничего не изменилось. 1:0 — сильнее казахстанцы и их вторая победа кряду на выезде.

    3 ноября «Барыс» дома примет финский «Йокерит».

    «Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

    Шайбы:

    0:1 — 32:36 Савицкий (Шалапов, Шестаков). В равенстве

    Вратари: Аликин — Ортио

    Штраф: 4:4 (0:0, 0:4, 4:0).


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
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