«Барыс» победил конкурента и выиграл второй подряд выездной матч в КХЛ
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Шутов) — Мартинссон-Диц, Старченко-Берглунд-Савицкий; Альсинг-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Савченко-Шалапов, Гурков-Шестаков-Петухов; Данияр-Бекетаев, Шайхмедденов-Кайыржан.
Команды являлись соседями по турнирной таблице с одинаковым количеством набранных очков, и победа в этом поединке была важна обоим коллективам. Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором отметился Кирилл Савицкий. Все должен был решить третий, где ничего не изменилось. 1:0 — сильнее казахстанцы и их вторая победа кряду на выезде.
3 ноября «Барыс» дома примет финский «Йокерит».
«Амур» (Хабаровск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Шайбы:
0:1 — 32:36 Савицкий (Шалапов, Шестаков). В равенстве
Вратари: Аликин — Ортио
Штраф: 4:4 (0:0, 0:4, 4:0).