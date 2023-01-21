«Барыс» победил фаворита в выездном матче КХЛ

21 Января 2023, 20:06

ЕКАТЕРИНБУРГ. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнюю строчку Восточной конференции лиги, а российский - вторую.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Шевченко-Шестаков-Петухов; Ножье-Мищенко, Рахманов-Сагадеев-Михайлис; Грэм-Бекетаев, Луис-Борисевич-Бракко; Данияр-Нургалиев, Кайыржан-Шайхмедденов-Асетов.

Уже к третьей минуте гости вели в две шайбы благодаря дублю Антона Сагадеева, однако к концовке первого периода хозяева сократили разрыв. Егор Петухов на старте второй части игры воспользовался ошибкой соперника, затем забросил Дмитрий Шевченко, россияне отыграли одно взятие, но Джереми Бракко вернул перевес в три. В заключительной двадцатиминутке «Автомобилист» забросил третью. 5:3 — казахстанский клуб выиграл второй подряд гостевой матч.

23 января «Барыс» на выезде встретится с магнитогорским «Металлургом».

«Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 3:5 (1:2, 1:3, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 01:16 Сагадеев (Мищенко). В равенстве

0:2 — 02:41 Сагадеев (Борисевич, Бекетаев). В большинстве

1:2 — 17:20 Широков (Да Коста, Эберт). В большинстве

1:3 — 22:11 Петухов. В меньшинстве

1:4 — 26:10 Шевченко (Шалапов). В равенстве

2:4 — 34:15 Ли (Блэкер, Белоусов). В равенстве

2:5 — 39:06 Бракко (Луис, Грант). В большинстве

3:5 — 44:54 Да Коста (Широков, Эберт). В равенстве

Вратари: Маттссон 00:00-26:10, Бобков 26:10-60:00 — Гудачек

Штраф: 10:10 (4:4, 6:4, 0:2).

Фото пресс-службы ХК «Барыс»



https://www.sports.kz/news/baryis-neojidanno-pobedil-favorita-vvyiezdnom-matche-khl