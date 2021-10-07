«Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома сыграл против омского «Авангарда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Берглунд-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Орехов-Данияр, Старченко-Шестаков-Томас; Савченко, Асетов-Гурков-Шайхмедденов, Кайыржан.

Казахстанский клуб подошел к этому поединку на трех поражениях подряд, ему была нужна победа. Первый период запомнился тем, что судьи не удалили защитника гостей Дамира Шарипзянова за удар локтем в глаз Никиты Михайлиса. Во втором 5+20 получил Роман Старченко, казахстанцы выстояли и команды пришли без заброшенных шайб к заключительной двадцатиминутке, где Никита Михайлис заставил соперника ответить за обиду. 1:0 — сильнее казахстанцы.

8 октября «Барыс» дома примет санкт-петербургский СКА.

«Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск, Россия) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Шайбы:

1:0 — 54:14 Михайлис. В равенстве



Вратари: Ортио — Грубец

Штраф: 31:8 (4:2, 25:4, 2:2)





Фото: hcbarys.kz