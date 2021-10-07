РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:16, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» победил «Авангард» в матче КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» дома сыграл против омского «Авангарда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Берглунд-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Лилья; Орехов-Данияр, Старченко-Шестаков-Томас; Савченко, Асетов-Гурков-Шайхмедденов, Кайыржан.
    Казахстанский клуб подошел к этому поединку на трех поражениях подряд, ему была нужна победа. Первый период запомнился тем, что судьи не удалили защитника гостей Дамира Шарипзянова за удар локтем в глаз Никиты Михайлиса. Во втором 5+20 получил Роман Старченко, казахстанцы выстояли и команды пришли без заброшенных шайб к заключительной двадцатиминутке, где Никита Михайлис заставил соперника ответить за обиду. 1:0 — сильнее казахстанцы.
    8 октября «Барыс» дома примет санкт-петербургский СКА.
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Авангард» (Омск, Россия) 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
    Шайбы:
    1:0 — 54:14 Михайлис. В равенстве

    Вратари:     Ортио — Грубец
    Штраф: 31:8 (4:2, 25:4, 2:2)


    Фото: hcbarys.kz
    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Сейчас читают
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Сегодня, 20:00
    Казахстан выиграл пять медалей за день на Азиаде в Ханчжоу
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!