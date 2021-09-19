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    22:10, 18 Сентябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» по буллитам проиграл «Йокериту» в гостевом матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграет с финским «Йокеритом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Диц-Морроу, Михайлис-Волк-Лилья; Альсинг-Мартинссон, Старченко-Куник-Шестаков; Орехов-Шалапов, Фрэттин-Берглунд-Томас; Асетов-Гурков-Петухов, Мусоров-Шайхмедденов.

    Первый период остался за гостями благодаря шайбе Никиты Михайлиса, во втором хозяева сравняли и вышли вперед усилиями оформившего дубль Никласа Енсена, но Мэттью Фрэттин привел команды к заключительной части игры в равенстве. Последняя двадцатиминутка ничего не изменила, все перешло в овертайм, а затем серию буллитов, где сильнее оказались хозяева. 3:2 — сильнее «Йокерит».

    21 сентября «Барыс» примет дома московский ЦСКА.

    «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    0:1 — 03:19 Михайлис (Морроу). В равенстве

    1:1 — 26:16 Енсен (О’Нилл, Шрёдер). В большинстве

    2:1 — 31:55 Енсен (О’Нилл Брайан, Фриман). В равенстве

    2:2 — 38:06 Фрэттин (Томас, Берглунд). В большинстве

    3:2 — 65:00 Йоэнсуу. Буллит

    Вратари: Ювонен — Ортио

    Штраф: 10:8 (0:2, 6:4, 2:2, 2:0).

    Фото: www.hcbarys.kz


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