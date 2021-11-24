РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:13, 23 Ноябрь 2021 | GMT +6

    «Барыс» по буллитам обыграл минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл против минского «Динамо». Победитель определился по буллитам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Фрэттин-Вей-Юрчо; Савченко-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Данияр-Шалапов, Старченко-Куник-Савицкий; Гурков-Сагадеев-Шестаков, Кайыржан-Шайхмедденов.

    Второй поединок подряд в заявке не оказалось Даррена Дица. Счет же открыл Линден Вей, забивший свою первую шайбу после возвращения, однако еще до завершения первого периода гости не только сравняли, но и вышли вперед. Во второй части игры счет удалось сравнять Никите Михайлису. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где ничего не изменилось, овертайм перешел в серию буллитов, а там сильнее оказались казахстанцы — 3:2.

    25 ноября «Барыс» дома примет нижегородское «Торпедо».

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Минск, Беларусь) 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)

    Шайбы:

    1:0 — 05:56 Вей (Юрчо). В большинстве.

    1:1 — 09:51 Сапего (Альмквист, Бек). В равенстве.

    1:2 — 15:26 Граовац (Крейчик, Варфоломеев). В большинстве.

    2:2 — 36:28 Михайлис (Волк, Старченко). В большинстве.

    3:2 — 65:00 Михайлис. Буллит.

    Вратари: Бояркин — Рибар.

    Штраф: 4:10 (2:6, 0:4, 2:0, 0:0).


    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс КХЛ
    Сейчас читают
    Сегодня, 14:23
    Стендовая стрельба: Мария Дмитриенко выиграла бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 14:13
    Визит Президента в Германию, блэкаут Караганды, «нет» коронавирусу, победы на Азиаде — обзор недели
    Сегодня, 13:58
    Казахстанская боксерша Наталья Богданова гарантировала себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!