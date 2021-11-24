«Барыс» по буллитам обыграл минское «Динамо» в домашнем матче чемпионата КХЛ
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Фрэттин-Вей-Юрчо; Савченко-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Данияр-Шалапов, Старченко-Куник-Савицкий; Гурков-Сагадеев-Шестаков, Кайыржан-Шайхмедденов.
Второй поединок подряд в заявке не оказалось Даррена Дица. Счет же открыл Линден Вей, забивший свою первую шайбу после возвращения, однако еще до завершения первого периода гости не только сравняли, но и вышли вперед. Во второй части игры счет удалось сравнять Никите Михайлису. Все должно было решиться в заключительной двадцатиминутке, где ничего не изменилось, овертайм перешел в серию буллитов, а там сильнее оказались казахстанцы — 3:2.
25 ноября «Барыс» дома примет нижегородское «Торпедо».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Динамо» (Минск, Беларусь) 3:2 Б (1:2, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 05:56 Вей (Юрчо). В большинстве.
1:1 — 09:51 Сапего (Альмквист, Бек). В равенстве.
1:2 — 15:26 Граовац (Крейчик, Варфоломеев). В большинстве.
2:2 — 36:28 Михайлис (Волк, Старченко). В большинстве.
3:2 — 65:00 Михайлис. Буллит.
Вратари: Бояркин — Рибар.
Штраф: 4:10 (2:6, 0:4, 2:0, 0:0).