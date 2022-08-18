18 Августа 2022 15:33

«Барыс» переиграл «Нефтехимик» на Кубке Президента РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Во втором матче на Кубке Президента Республики Казахстан хоккейный клуб «Барыс» всухую переиграл «Нефтехимик» со счетом 3:0. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Тренерский штаб «Барыса» ощутимо изменил состав в сравнении с прошлым поединком. Место в воротах с первых минут занял Андрей Шутов. Почти полностью изменилась четвертая пятерка, где появились Муратов, Гусейнов, Данияр и Нургалиев.

Счет был открыт во втором периоде. Вторая бригада большинства «Барыса» создала результативную атаку, и Михаил Рахманов забросил с близкого расстояния.

Следующего взятия ворот зрители ждали более 20 минут игрового времени. Линден Вей перехватил шайбу в чужой зоне и хладнокровно реализовал свой шанс. Точку в матче поставил Динмухамед Кайыржан, который удачно подставил клюшку под бросок Джереми Бракко в большинстве.

Это первая победа подопечных Андрея Скабелки на Кубке.

















Фото: hcbarys.kz