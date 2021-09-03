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«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка

3 Сентября 2021 14:41
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«Барыс» перед стартом в КХЛ сделал заявление о составе и прибытии новичка

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанский «Барыс» сообщил последние новости о составе перед дебютным матчем в сезоне КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«В чемпионат коллектив входит с прилично обновлённым составом. Буквально перед стартом сезона был заключен полноценный контракт с защитником Адилем Бекетаевым, а также подписан нападающий Якоб Берглунд, который должен прибыть в расположение команды в начале следующей недели», — гласит сообщение пресс-службы «Барыса».

Напомним, матч «Барыс» — «Салават Юлаев» стартует в 19:30 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале «Qazsport».




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