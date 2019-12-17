«Барыс» отправился на выездную сессию матчей КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб хоккейного «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправились в очередное выездное турне команды в регулярном чемпионате КХЛ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В ходе поездки «Барыс» проведет три матча: в Нижнем Новгороде, Подольске и Москве.

Вратари: Хенрик Карлссон, Эдди Паскуале, Кирилл Стрия.

Защитники: Джесси Блэкер, Даррен Диц, Никита Клещенко, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Атте Охтамаа, Максим Семёнов, Егор Шалапов.

Нападающие: Алихан Асетов, Павел Акользин, Дастин Бойд, Линус Виделль, Кёртис Волк, Ярослав Евдокимов, Никита Михайлис, Корбэн Найт, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

18 декабря, среда, 22:00 (здесь и ниже по времени Нур-Султана). «Торпедо» – «Барыс».

20 декабря, пятница, 22:30. «Витязь» – «Барыс».

22 декабря, воскресенье, 20:30, «Спартак» – «Барыс».