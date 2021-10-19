«Барыс» открыл счет на 45 секунде матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский «Барыс» завершает свою выездную серию в чемпионате КХЛ матчем с минском «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Игра началась для казахстанцев быстрым голом на 45-й секунде встречи, автором которого стал хоккеист астанчан Якоб Лилья. Ассисты же на свой счет записали Кирилл Савицкий и Якоб Берглунд.

Шведский хоккеист клуба из Нур-Султана дважды за семь минут дважды отличился в гостевом матче. Вторую шайбу он забил на восьмой, реализовав большинство с пасов Никиты Михайлиса и Кертиса Волка.

На данный момент на счету шведского хоккеиста шесть шайб и четыре паса в 19-ти играх.

К концу первого периода счет в игре равный - два:два.

Отметим, что ранее астанчане обыграли на выезде «Куньлунь Ред Стар» и питерский СКА, оба матча завершились в серии буллитов., после чего, набрав 18 очков, казахстанский клуб с небольшим отрывом от конкурентов расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.