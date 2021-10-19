Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

«Барыс» открыл счет на 45 секунде матча КХЛ

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
19 Октября 2021, 22:57
«Барыс» открыл счет на 45 секунде матча КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня казахстанский «Барыс» завершает свою выездную серию в чемпионате КХЛ матчем с минском «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Игра началась для казахстанцев быстрым голом на 45-й секунде встречи, автором которого стал хоккеист астанчан Якоб Лилья. Ассисты же на свой счет записали Кирилл Савицкий и Якоб Берглунд.

Шведский хоккеист клуба из Нур-Султана дважды за семь минут дважды отличился в гостевом матче. Вторую шайбу он забил на восьмой, реализовав большинство с пасов Никиты Михайлиса и Кертиса Волка.

На данный момент на счету шведского хоккеиста шесть шайб и четыре паса в 19-ти играх.

К концу первого периода счет в игре равный - два:два.

Отметим, что ранее астанчане обыграли на выезде «Куньлунь Ред Стар» и питерский СКА, оба матча завершились в серии буллитов., после чего, набрав 18 очков, казахстанский клуб с небольшим отрывом от конкурентов расположился на седьмой строчке в таблице Восточной конференции КХЛ.


Астана   Беларусь   Хоккей   Барыс   КХЛ  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению