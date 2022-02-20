«Барыс» опубликовал расписание матчей в первом раунде плей-офф КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» представил расписание своих матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» сыграет с «Металлургом». Серия начнется двумя матчами в Магнитогорске — 1 и 3 марта, после чего переедет в Нур-Султан — 5 и 7 марта. Если за четыре игры команды не выявят победителя, то дальнейшее расписание матчей «Барыса» будет таким: 9 марта — Магнитогорск, 11 марта — Нур-Султан, 13 марта — Магнитогорск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции, а «Металлург» — второе. Руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон «регулярки» из-за пандемии коронавируса, а пары плей-офф составить по проценту набранных командами очков.