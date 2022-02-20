-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:53
-
-
-
-
-
-
вчера 19:41
-
-
-
вчера 18:22
-
-
-
-
«Барыс» опубликовал расписание матчей в первом раунде плей-офф КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» представил расписание своих матчей первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Барыс» сыграет с «Металлургом». Серия начнется двумя матчами в Магнитогорске — 1 и 3 марта, после чего переедет в Нур-Султан — 5 и 7 марта. Если за четыре игры команды не выявят победителя, то дальнейшее расписание матчей «Барыса» будет таким: 9 марта — Магнитогорск, 11 марта — Нур-Султан, 13 марта — Магнитогорск.
Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Барыс» занял восьмое место в Восточной конференции, а «Металлург» — второе. Руководство лиги приняло решение досрочно завершить сезон «регулярки» из-за пандемии коронавируса, а пары плей-офф составить по проценту набранных командами очков.
- Первая ракетка Казахстана вышел в финал турнира ATP в Дубае
- Надежда Морозова прокомментировала свое выступление в масс-старте на Олимпиаде
- Расписание выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 20 февраля
- Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде в Пекине 19 февраля
- Казахстанская конькобежка осталась без медали Олимпийских игр в Пекине
- Жибек Куламбаева стала абсолютной чемпионкой Казахстана по теннису
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана