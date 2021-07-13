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    16:11, 13 Июль 2021 | GMT +6

    «Барыс» официально определился с кандидатурой главного тренера

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Юрием Михайлисом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

    Срок соглашения составляет один год (до 30 апреля 2022 года).

    Напомним, Михайлис возглавил «Барыс» прошлым летом, в дальнейшем команда в очередной раз вышла в плей-офф КХЛ. В мае специалист дебютировал в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. На турнире в Латвии отечественная команда добилась рекордного для себя результата — одержала четыре победы и заняла пятое место в группе.
    В тренерском штабе «Барыса» изменений не произошло. Помогать Юрию Владимировичу продолжат Александр Ахцигер, Андрей Шаянов, Максим Семёнов и Александр Шимин.


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