«Барыс» официально определился с кандидатурой главного тренера

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о продлении контракта с главным тренером Юрием Михайлисом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на sports.kz.

Срок соглашения составляет один год (до 30 апреля 2022 года).

Напомним, Михайлис возглавил «Барыс» прошлым летом, в дальнейшем команда в очередной раз вышла в плей-офф КХЛ. В мае специалист дебютировал в качестве главного тренера национальной сборной Казахстана на чемпионате мира в элитном дивизионе. На турнире в Латвии отечественная команда добилась рекордного для себя результата — одержала четыре победы и заняла пятое место в группе.

В тренерском штабе «Барыса» изменений не произошло. Помогать Юрию Владимировичу продолжат Александр Ахцигер, Андрей Шаянов, Максим Семёнов и Александр Шимин.