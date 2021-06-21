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    07:30, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    «Барыс» официально объявил трансфер

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщил о заключении контракта с вратарем Никитой Бояркиным. Двухстороннее соглашение рассчитано на два года и продлится до 30 апреля 2023 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой sports.kz.
    Хоккеист является воспитанником карагандинской школы хоккея. Всю свою карьеру он провел в системе «Сарыарки». В прошлом сезоне Бояркин помог своей команде выиграть золотые медали чемпионата Казахстана. Никита сыграл в Pro Ligasy 45 встреч, 33 из них завершил победами, 14 раз вратарь уходил со льда без пропущенных шайб. В среднем он пропускал 1,53 шайбы при 93,66% отраженных бросков.
    Позже Бояркин стал одним из открытий чемпионата мира в элитном дивизионе. Никита дебютировал в составе национальной сборной Казахстана, выиграл на турнире в Латвии 4 из 6 своих поединка, отразив при этом 92,9% бросков.



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