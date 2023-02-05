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«Барыс» одолел действующего обладателя Кубка Гагарина

5 Февраля 2023, 23:00
«Барыс» одолел действующего обладателя Кубка Гагарина

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги на выезде сыграл против московского ЦСКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб занимал последнее место Восточной конференции лиги, а российский занимал третью на Западе, помимо этого «армейцы» являются действующими обладателями Кубка Гагарина.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Грант-Шалапов, Савицкий-Борисевич-Михайлис; Ножье-Бекетаев, Рахманов-Сагадеев-Бракко; Грэм-Мищенко, Шевченко-Шестаков-Петухов; Данияр-Гайтамиров, Кайыржан-Шайхмедденов-Асетов.

Хозяевам удалось счет открыть, но затем Кирилл Савицкий его сравнял, однако на исходе первой части игры москвичи снова вышли вперед. Во втором периоде ситуация повторилась, на этот раз у гостей забрасывал Егор Петухов. На старте заключительной двадцатиминутки Антон Сагадеев оформил дубль, россияне сумели забросить пятую и тут же Никита Михайлис отметился после четырех ассистов. Игра перешла в овертайм, где сильнее оказались казахстанцы — 6:5.

13 февраля «Барыс» примет санкт-петербургский СКА.



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