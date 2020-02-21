«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Фаворитом, по мнению букмекеров, был казахстанский клуб, однако мало кто мог предположить точно, как все закончится.

В первом периоде была заброшена всего одна шайба, ее на свой счет записал хоккеист гостей Артем Сергеев. Во второй части игры шансы на успех уравнял Никита Михайлис. Все должно было решиться в третьей части, а там Кертис Волк принес победу хозяевам. 2:1 — сильнее казахстанцы.

24 февраля «Барыс» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 06:47 Сергеев (Кадейкин, Пашнин). В меньшинстве

1:1 — 28:24 Михайлис (Найт, Диц). В большинстве

2:1 — 45:54 Волк (Орехов, Блэкер). В равенстве

Вратари: Паскуале — Метсола

Штраф: 12:8 (4:4, 2:2, 6:2).





