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«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

21 Февраля 2020 21:50
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«Барыс» одержал волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» принимал уфимский «Салават Юлаев», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Фаворитом, по мнению букмекеров, был казахстанский клуб, однако мало кто мог предположить точно, как все закончится.

В первом периоде была заброшена всего одна шайба, ее на свой счет записал хоккеист гостей Артем Сергеев. Во второй части игры шансы на успех уравнял Никита Михайлис. Все должно было решиться в третьей части, а там Кертис Волк принес победу хозяевам. 2:1 — сильнее казахстанцы.

24 февраля «Барыс» на выезде сыграет с владивостокским «Адмиралом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Шайбы:

0:1 — 06:47 Сергеев (Кадейкин, Пашнин). В меньшинстве
1:1 — 28:24 Михайлис (Найт, Диц). В большинстве
2:1 — 45:54 Волк (Орехов, Блэкер). В равенстве

Вратари: Паскуале — Метсола
Штраф: 12:8 (4:4, 2:2, 6:2).




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Ключевые слова: Спорт,
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