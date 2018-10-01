«Барыс» одержал волевую победу над челябинским «Трактором»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Барыс» завершил выездную серию волевой победой над челябинским «Трактором», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на СИА «SPORTINFORM».

В первом периоде «барсы» в 2 раза перебросали хозяев площадки - 12:6, однако все равно минимально уступили. Единственная шайба в стартовом отрезке на счету Александра Шарова. Во втором периоде подопечные Андрея Скабелки дважды забили, но словили много ненужных удалений и пропустили еще 3 шайбы - 4:2. В составе «Барыса» отличились Андре Петерссон и Брэндон Боченски. В заключительном отрезке счет на табло долгое время оставался неизменным, пока Джесси Блэкер дальним набросом не сократил разрыв до минимума - 4:3.

«Барсы» сняли вратаря и за 31 секунду до сирены спасли матч, переведя игру в овертайм. Героем момента стал Мэттью Фрэттин - 4:4. Более того, в дополнительное время подопечные Андрея Скабелки вырвали победу, которую принес капитан Брэндон Боченски - 4:5 ОТ.

«Трактор» (Челябинск) - «Барыс» (Астана) - 4:5 ОТ (1:0, 3:2, 0:2, 0:1)

Следующий матч «Барыс» проведет в родных стенах - 22 октября астанчане примут минское «Динамо».



Фото: sport.inform.kz