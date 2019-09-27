«Барыс» одержал победу над «Трактором» в матче КХЛ
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде встречался с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Эти команды уже проводили очный поединок в этом сезоне и тогда в Алматы казахстанский клуб оказался сильнее со счетом 2:0. Сегодня же все началось у астанчан не лучшим образом, в их воротах побывала шайба после броска Ессе Виртанена, но довольно быстро Даррен Диц суме отыграть этот гол. Вторая часть игра оставила единицы на табло без изменений, все должно было решиться в третьей. А там Корбэн Найт принес викторию казахстанскому клубу. 2:1 — четвертая подряд победа астанчан.
30 сентября «Барыс» в Нур-Султане примет китайский «Куньлунь РС».
«Трактор» (Челябинск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)
Шайбы:
1:0 — 09:27 Виртанен (Сергиенко, Кейлоф). В равенстве
1:1 — 11:21 Диц (Михайлис, Старченко). В равенстве
1:2 — 51:60 Найт (Блэкер, Пакаринен). В равенстве
Вратари: Федотов — Карлссон
Штраф: 8:6 (2:4, 4:2, 2:0).
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