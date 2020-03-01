«Барыс» одержал победу над магнитогорским «Металлургом»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом матче серии первого раунда плей-офф Кубка Гагарина хоккейный клуб «Барыс» одержал победу над «Металлургом» (Магнитогорск), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на olympic.kz.

Место в воротах занял Эдди Паскуале. В состав вернулись Роман Старченко и Виктор Сведберг. Хозяева открыли счёт в середине первого периода – в большинстве отметился Кёртис Волк.

Во втором отрезке мощный щелчок Атте Охтамаа помог «Барысу» увеличить разрыв до двух шайб. На последних минутах Ииро Пакаринен поразил пустые ворота, а Даррен Диц установил окончательный счёт.

Второй домашний матч серии состоится на «Барыс Арене» во вторник третьего марта.

Начало матча - в 19:30.





«Барыс» – «Металлург» – 4:0 (1:0, 1:0, 2:0) 1:0

Волк (Михайлис) 13:37 ГБ

2:0 Охтамаа (Сведберг) 28:53

3:0 Пакаринен (Виделль) 57:48 ПВ

4:0 Диц (Михайлис) 59:12 ГБ



