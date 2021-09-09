«Барыс» одержал первую победу в сезоне

НУР-Султан. КАЗИНФОРМ - В третьем матче домашней серии «Барыс» переиграл «Амур» - 3:2, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт казахстанского клуба.

Тренерский штаб команды из Нур-Султана сделал только одно изменение в составе по сравнению с прошлой игрой. В третьем звене вместо травмированного Старченко появился новичок Якоб Берглунд.

«Барыс» открыл счет первым же броском – Кёртис Волк неотразимо выстрелил с вершины. Развил успех Алихан Асетов, который удачно сыграл на добивании. В целом первый период остался за подопечными Юрия Михайлиса, о чем красноречиво говорят броски в створ в этом отрезке (17-1).

В начале второго периода соперники за короткий промежуток обменялись взятиями ворот. Аркадий Шестаков отличился в меньшинстве, гости ответили на это точным броском Глеба Зырянова. На последней минуте встречи Владимир Галузин создал для хозяев нервную концовку. Но «Барыс» выстоял и одержал первую победу в сезоне.

11 сентября команда Михайлиса завершит домашнюю серию матчем со «Спартаком».

«Барыс» - «Амур» 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

1:0 – 01:04 – Волк (Михайлис)

2:0 – 05:01 – Асетов (Гурков)

3:0 – 22:40 – Шестаков (Савицкий) ГМ

3:1 – 22:57 – Зырянов ГБ

3:2 – 59:04 – Галузин

Вратари: Ортио – Бартошак

МЛД «Барыс-Арена». 2180 зрителей.