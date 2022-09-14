«Барыс» одержал первую победу в сезоне КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский «Барыс» в первом домашнем матче сезона Континентальной хоккейной лиги сыграл с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Савицкий; Биграс-Данияр, Луис-Сагадеев-Бракко; Мищенко-Григорьев, Шестаков-Гусейнов-Петухов, Минеев-Семин, Кайыржан-Муратов-Шайхмедденов.

В составе астанинской команды произошли изменения: канадский нападающий Линден Вей стал капитаном, а Никита Михайлис и Антон Сагадеев ассистентами капитана.

Казахстанский клуб после четырех поражений на старте явно хотел победить и уже в первом периоде хоккеисты забросили дважды усилиями Линдена Вея и Кирилла Савицкого, на что соперник ответил единожды прямо перед перерывом. Во второй части игры ничего не изменилось, как и в третьей, итог подвел новый капитан Вей. 3:1 – первая победа казахстанского клуба в новом сезоне лиги.

15 сентября «Барыс» дома встретится с омским «Авангардом».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск, Россия) 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

Шайбы:

1:0 – 06:42 Вей (Михайлис, Савицкий). В равенстве.

2:0 – 15:36 Савицкий (Михайлис, Вей). В равенстве.

2:1 – 19:51 Пулккинен. В большинстве.

3:1 – 59:55 Вей. В большинстве, в пустые ворота.

Вратари: Бояркин – Проскуряков.

Штраф: 4:2 (2:0, 2:0, 0:2).



