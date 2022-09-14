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    23:19, 13 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» одержал первую победу в сезоне КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский «Барыс» в первом домашнем матче сезона Континентальной хоккейной лиги сыграл с челябинским «Трактором», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Андрей Скабелка выставил следующий состав: Шутов (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Михайлис-Вей-Савицкий; Биграс-Данияр, Луис-Сагадеев-Бракко; Мищенко-Григорьев, Шестаков-Гусейнов-Петухов, Минеев-Семин, Кайыржан-Муратов-Шайхмедденов.

    В составе астанинской команды произошли изменения: канадский нападающий Линден Вей стал капитаном, а Никита Михайлис и Антон Сагадеев ассистентами капитана.

    Казахстанский клуб после четырех поражений на старте явно хотел победить и уже в первом периоде хоккеисты забросили дважды усилиями Линдена Вея и Кирилла Савицкого, на что соперник ответил единожды прямо перед перерывом. Во второй части игры ничего не изменилось, как и в третьей, итог подвел новый капитан Вей. 3:1 – первая победа казахстанского клуба в новом сезоне лиги.

    15 сентября «Барыс» дома встретится с омским «Авангардом».

    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Трактор» (Челябинск, Россия) 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).

    Шайбы:

    1:0 – 06:42 Вей (Михайлис, Савицкий). В равенстве.

    2:0 – 15:36 Савицкий (Михайлис, Вей). В равенстве.

    2:1 – 19:51 Пулккинен. В большинстве.

    3:1 – 59:55 Вей. В большинстве, в пустые ворота.

    Вратари: Бояркин – Проскуряков.

    Штраф: 4:2 (2:0, 2:0, 0:2).



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    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
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