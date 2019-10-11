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«Барыс» одержал четвертую победу подряд и вернул лидерство в дивизионе КХЛ

11 Октября 2019 21:00
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«Барыс» одержал четвертую победу подряд и вернул лидерство в дивизионе КХЛ

НОВОСИБИРСК. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл с новосибирской «Сибирью», пишет МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Команды находились примерно в равном положении и на старте нового сезона выступали довольно неплохо. По этой причине ожидалось довольно упорное противостояние, так и получилось. Первый период остался без заброшенных шайб, во втором отметился Корбэн Найт. Все должно было решиться в третьей двадцатиминутке, а там Аркадий Шестаков забросил свою первую шайбу в КХЛ и увеличил разрыв. 2:0 — четвертая подряд победа «Барыса».

14 октября «Барыс» в Нур-Султане примет владивостокский «Адмирал».

«Сибирь» (Новосибирск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Шайбы: 0:1 — 37:13 Найт (Михайлис). В равенстве 0:2 — 42:29 Шестаков (Диц). В равенстве Вратари: Сятери — Паскуале Штраф: 6:4 (2:2, 2:2, 2:0).

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Ключевые слова: Спорт,
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