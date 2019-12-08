«Барыс» обыграл «Сочи» в выездном матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Столичный «Барыс» обыграл «Сочи» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Оlympic.kz.

По сравнению с игрой против «Йокерита» тренерский штаб «Барыса» произвёл несколько изменений в составе – дисквалифицированного Эдди Паскуале в воротах заменил Хенрик Карлссон, Алихан Асетов появился вместо Егора Петухова.

В первом периоде команды играли терпеливо, что вылилось в минимальное количество опасных ситуаций. Ближе всего к голу хозяева были, когда получили преимущество в два игрока в середине отрезка. Специальные бригады «Барыса» отработали отлично, сохранив ворота в неприкосновенности.

На старте второго периода «Барыс» получил численный перевес и реализовал его в первой же смене. Диц получил передачу от Виделля и точно бросил в ближний угол. Спустя две с половиной минуты Роман Старченко удвоил перевес «Барыса», попутно вынудив тренерский штаб сочинцев провести смену вратаря: место Шикина занял Налимов. Такой ход немного взбодрил «Сочи», который усилиями Макаренко отыграл одну шайбу в затяжной атаке. В концовке периода Алексей Петров грубо нарушил правила против Аркадия Шестакова, получив штраф до конца игры. «Барыс» дважды реализовал пятиминутное удаление в начале третьего игрового отрезка, доведя счёт до крупного. По разу отличились Роман Старченко и Джесси Блэкер. «Барыс» одерживает победу в первой в сезоне игре с ХК «Сочи» – 4:1.

«Барыс» отправляется в Балашиху, где в понедельник сыграет с местным «Авангардом».

После матча «Сочи» - «Барыс» (1:4) состоялась пресс-конференция с участием главных тренеров команд.

Александр Андриевский, главный тренер «Сочи»: Мы хорошо начали игру: и движение было, и желание у ребят. Это было до нашего большинства «пять на три». Там мы дали сопернику, скажем так, эмоции, они выстояли. Мы, по-моему, даже ни разу не бросили. Игра немножко перевернулась в другую сторону, мы вернулись в нее. Да, пропустили два гола, один отыграли и в третьем периоде у нас был шанс. Но, к сожалению, глупое удаление и игра была практически закончена после двух заброшенных шайб соперником в большинстве. Поэтому, наверное, итог закономерен.

Андрей Скабелка, главный тренер «Барыса»: Это был хороший матч. Мы много работали, много делали черновой работы. Наверное, основной момент – игра в неравных составах. То, что не смог «Сочи», когда им дали «пять на три», смогли мы – забили в большинстве и выстояли в меньшинстве. Наверное, это и предопределило победу. Хочу ребят поздравить с этой победой, они молодцы. Ну и Карлссон здорово сегодня сыграл. Мы рады этой победе.