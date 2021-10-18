«Барыс» обыграл СКА в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» на выезде сыграл против санкт-петербургского СКА, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Ортио (Бояркин) — Мартинссон-Диц, Лилья-Куник-Фрэттин; Альсинг-Шалапов, Михайлис-Волк-Старченко; Орехов-Данияр, Шестаков-Берглунд-Савицкий; Асетов-Зубов-Петухов, Мусоров-Кайыржан.

Явными фаворитами были хозяева, но первый период остался за гостями благодаря шайбе Кирилла Савицкого. На старте второго отрезка хозяева сравняли счет, однако затем Никита Михайлис вновь вывел казахстанцев вперед, тут уже россияне забросили дважды, однако Роман Старченко установил на табло две тройки. Все решала заключительная двадцатиминутка, в которой ничего не изменилось, овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов сильнее оказались казахстанцы.

19 октября «Барыс» на выезде сыграет против минского «Динамо».

СКА (Санкт-Петербург, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 3:4 Б (0:1, 3:2, 0:0, 0:1)



Шайбы:

0:1 — 05:28 Савицкий (Диц, Шестаков). В равенстве

1:1 — 21:21 Зыков (Галимов, Кирсанов). В равенстве

1:2 — 26:49 Михайлис (Волк, Старченко). В большинстве

2:2 — 28:33 Бурдасов (Кузьменко, Пыленков). В равенстве

3:2 — 34:02 Галимов (Воробьёв). В равенстве

3:3 — 38:16 Старченко (Лилья, Михайлис). В большинстве

3:4 — 65:00 Михайлис. Буллит

Вратари: Самонов — Ортио

Штраф: 6:4 (2:2, 4:0, 0:2, 0:0)

Фото: hcbarys.kz