«Барыс» обыграл «Сарыарку» в предсезонном матче

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В очередном контрольном матче предсезонной подготовки «Барыс» одержал волевую победу над карагандинской «Сарыаркой»– 8:2. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

Матч прошёл на «Барыс Арене». Авторами голов стали Антон Сагадеев, Алихан Асетов, Линус Виделль, Егор Петухов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Дмитрий Шевченко и

Даррен Диц. Ворота защищал Денис Каратаев.

В субботу команды проведут на «Барыс Арене» вторую встречу.

Начало игры в 17:00. Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована ближе к старту игры.

Барыс – Сарыарка – 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)

0:1 Владислав Кулиев (Никита Анохин, Денис Михнин) 04:52

1:1 Антон Сагадеев (Павел Акользин, Виктор Сведберг) 07:20

2:1 Алихан Асетов (Дмитрий Гурков) 16:34

3:1 Линус Виделль (Роман Старченко, Якоб Лилья) 23:09 ГБ

4:1 Егор Петухов (Алихан Асетов, Кирилл Полохов) 32:33

5:1 Дмитрий Гурков (Егор Петухов, Алихан Асетов) 50:07

6:1 Никита Михайлис (Егор Шалапов ) 52:20 ГБ

7:1 Даррен Диц (Роман Старченко, Аркадий Шестаков) 54:17

8:1 Дмитрий Шевченко (Павел Акользин, Антон Сагадеев) 58:23

8:2 Александр Борисевич (Сергей Голоднюк) 59:47

Вратари: Каратаев – Карнаухов, Селивёрстов

Лилья - Виделль - Старченко (А), Диц (К) – Орехов

Михайлис - Волк - Шестаков, Маклюков – Шалапов

Акользин - Сагадеев - Шевченко, Метальников (А) – Сведберг

Асетов - Гурков - Петухов, Гайтамиров – Полохов

Панюков

Вратари: Каратаев (Кудрявцев)







