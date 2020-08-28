«Барыс» обыграл «Сарыарку» в предсезонном матче
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В очередном контрольном матче предсезонной подготовки «Барыс» одержал волевую победу над карагандинской «Сарыаркой»– 8:2. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».
Матч прошёл на «Барыс Арене». Авторами голов стали Антон Сагадеев, Алихан Асетов, Линус Виделль, Егор Петухов, Дмитрий Гурков, Никита Михайлис, Дмитрий Шевченко и
Даррен Диц. Ворота защищал Денис Каратаев.
В субботу команды проведут на «Барыс Арене» вторую встречу.
Начало игры в 17:00. Ссылка на прямую трансляцию будет опубликована ближе к старту игры.
Барыс – Сарыарка – 8:1 (2:1, 2:0, 4:0)
0:1 Владислав Кулиев (Никита Анохин, Денис Михнин) 04:52
1:1 Антон Сагадеев (Павел Акользин, Виктор Сведберг) 07:20
2:1 Алихан Асетов (Дмитрий Гурков) 16:34
3:1 Линус Виделль (Роман Старченко, Якоб Лилья) 23:09 ГБ
4:1 Егор Петухов (Алихан Асетов, Кирилл Полохов) 32:33
5:1 Дмитрий Гурков (Егор Петухов, Алихан Асетов) 50:07
6:1 Никита Михайлис (Егор Шалапов ) 52:20 ГБ
7:1 Даррен Диц (Роман Старченко, Аркадий Шестаков) 54:17
8:1 Дмитрий Шевченко (Павел Акользин, Антон Сагадеев) 58:23
8:2 Александр Борисевич (Сергей Голоднюк) 59:47
Вратари: Каратаев – Карнаухов, Селивёрстов
Лилья - Виделль - Старченко (А), Диц (К) – Орехов
Михайлис - Волк - Шестаков, Маклюков – Шалапов
Акользин - Сагадеев - Шевченко, Метальников (А) – Сведберг
Асетов - Гурков - Петухов, Гайтамиров – Полохов
Панюков
Вратари: Каратаев (Кудрявцев)
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