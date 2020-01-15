«Барыс» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Встреча «Барыса» с уфимским «Салаватом Юлаевым» закончилась со счетом 5:3 в пользу казахстанцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт ХК «Барыс».

События развивались стремительно, и к 9-й минуте команды обменялись голами – шайба Дастина Бойда вывела «Барыс» вперед, гости ответили голом Владислава Картаева. До конца периода Дастин Бойд оформил дубль, в том числе благодаря шикарной передаче Павла Акользина. В середине периода рисковый бросок Шестакова с угла привел к третьему взятию ворот – Кареева в воротах «Салавата Юлаева» сменил Метсола. Этот ход помог уфимцам вернуться в игру и сравнять счет – по разу забили Кадейкин и Солодухин.



«Барыс» не был согласен с таким результатом и забил еще дважды – Шестаков оформил дубль отличным броском в касание, победную точку поставил Атте Охтамаа, которому ассистировали Егор Петухов и Дмитрий Гурков.

«Барыс» закрывает домашнюю серию в четверг матчем против «Металлурга». Начало игры на «Барыс Арене» в 19:30.



«Барыс» – «Салават Юлаев» – 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)



1:0 Бойд (Блэкер) 4:41

1:1 Картаев (Умарк, Семёнов) 8:11

2:1 Бойд (Акользин, Охтамаа) 14:13

3:1 Шестаков (Волк, Шалапов) 26:28

3:2 Кадейкин (Лисовец) 27:28 ГМ

3:3 Солодухин (Жарков) 42:29

4:3 Шестаков (Михайлис, Шалапов) 55:33

5:3 Охтамаа (Гурков, Петухов) 56:22

Вратари: Карлссон – Кареев (00:00-26:28), Метсола.

Барыс Арена. 6038 зрителей