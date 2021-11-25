«Барыс» обыграл нижегородский «Торпедо» в матче чемпионата КХЛ в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги казахстанский «Барыс» дома сыграл против нижегородского «Торпедо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Юрий Михайлис выставил следующий состав: Бояркин (Шутов) — Морроу-Мартинссон, Фрэттин-Вей-Юрчо; Савченко-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Данияр См.-Шалапов, Старченко-Куник-Савицкий; Берглунд-Сагадеев-Шестаков, Кайыржан-Шайхмедденов.
Хоккеист «Торпедо» отправил в нокдаун форварда «Барыса» и получил удаление до конца матча.
Первый период остался полностью за хозяевами, в их составе отметились Коди Куник и Якоб Лилья. Линден Вей во второй части игры увеличил разрыв, но до третьей его успел сократить Артём Михеев. В заключительной двадцатиминутке россияне снова забросили и обострили интригу до предела, однако, довольно быстро Лилья снял этот вопрос. 4:2 — третья кряду победа казахстанского клуба.
27 ноября «Барыс» дома примет подольский «Витязь».
«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) 4:2 (2:0, 1:1, 1:1).
Шайбы:
1:0 — 04:22 Куник (Вей, Фрэттин). В большинстве.
2:0 — 13:23 Лилья (Мартинссон, Михайлис). В равенстве.
3:0 — 25:24 Вей (Юрчо). В равенстве.
3:1 — 34:16 Михеев (Мартынов, Тянулин). В равенстве.
3:2 — 44:21 Пайгин (Белевич, Тянулин). В равенстве.
4:2 — 46:22 Лилья (Мартинссон, Волк). В равенстве.
Вратари: Бояркин — Тихомиров 00:00-25:24, Кочетков 25:24-60:00.
Штраф: 6:33 (0:27, 4:4, 2:2).
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