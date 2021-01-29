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    21:51, 28 Январь 2021 | GMT +6

    «Барыс»  обыграл «Нефтехимика» в матче КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги «Барыс» сыграл дома с нижнекамским «Нефтехимиком», пишет Sports.kz.

    Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Каратаев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Виделль; Орехов-Блэкер, Лилья-Волк-Михайлис; Хетерингтон-Данияр См., Старченко-Гурков-Петухов; Акользин-Сагадеев-Шевченко, Мусоров.

    Хозяева были явными фаворитами, гости уже лишились шансов на выход в плей-офф. Первый период закончился в пользу хозяев благодаря шайбе Дмитрия Шевченко на последней минуте. Вторая часть игры помогла хозяевам увеличить разрыв, постарался Егор Петухов. В заключительной двадцатиминутке Якоб Лилья оформил дубль, последними забросили гости. 4:1 — сильнее хозяева.
    Следующий матч «Барыс» проведет дома против уфимского «Салавата Юлаева» 30 января.
    «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) 4:1 (1:0, 1:0, 2:0)
    Шайбы:
    1:0 — 19:35 Шевченко (Орехов, Михайлис). В большинстве
    2:0 — 37:51 Петухов. В равенстве
    3:0 — 41:01 Лилья. В равенстве
    4:0 — 49:47 Лилья (Михайлис). В равенстве
    4:1 — 58:51 Буцаев (Шарифьянов). В равенстве
    Вратари: Карлссон — Коротаев
    Штраф: 8:10 (2:4, 2:4, 4:2)


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