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    00:57, 29 Сентябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче КХЛ

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Россияне находились на третьем месте Западной конференции, а казахстанцы соответственно на шестом в Восточной.

    Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Биграс-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Бекетаев-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Бракко; Сергиенко-Шалапов, Шестаков-Гурков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гусейнов-Шайхмедденов.

    С первых минут хозяева «присели» на ворота гостей, в результате счет был открыт уже на пятой минуте, шайба после броска Захара Арзамасцева отскочила от спины Юлиуса Гудачека и влетела в ворота. Следующую шайбу зрителям пришлось ждать до старта заключительной двадцатиминутки, где уже на 11-й секунде отличился Джереми Бракко, а следом счет в пользу астанчан сделал Аркадий Шестаков, увеличил разрыв Егор Петухов. 3:1 — сильнее казахстанский клуб.

    1 октября «Барыс» дома сыграет с ХК «Сочи».

    «Спартак» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

    Шайбы:

    1:0 — 04:50 Арзамасцев (Рубцов, Савиков). В равенстве

    1:1 — 40:11 Бракко (Луис, Грэм). В равенстве

    1:2 — 44:46 Шестаков (Михайлис, Мищенко). В большинстве

    1:3 — 53:14 Петухов (Шестаков). В равенстве

    Вратари: Рибар — Гудачек

    Штраф: 8:8 (0:4, 4:0, 4:4).


    Фото: пресс-службы ХК «Барыс»
    Теги:
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