«Барыс» обыграл московский «Спартак» в матче КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с московским «Спартаком», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Россияне находились на третьем месте Западной конференции, а казахстанцы соответственно на шестом в Восточной.

Андрей Скабелка выпустил следующий состав: Бояркин (Гудачек) — Биграс-Грэм, Луис-Вей-Савицкий; Бекетаев-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Бракко; Сергиенко-Шалапов, Шестаков-Гурков-Петухов; Мищенко-Григорьев, Кайыржан-Гусейнов-Шайхмедденов.

С первых минут хозяева «присели» на ворота гостей, в результате счет был открыт уже на пятой минуте, шайба после броска Захара Арзамасцева отскочила от спины Юлиуса Гудачека и влетела в ворота. Следующую шайбу зрителям пришлось ждать до старта заключительной двадцатиминутки, где уже на 11-й секунде отличился Джереми Бракко, а следом счет в пользу астанчан сделал Аркадий Шестаков, увеличил разрыв Егор Петухов. 3:1 — сильнее казахстанский клуб.

1 октября «Барыс» дома сыграет с ХК «Сочи».

«Спартак» (Москва, Россия) — «Барыс» (Астана, Казахстан) 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)

Шайбы:

1:0 — 04:50 Арзамасцев (Рубцов, Савиков). В равенстве

1:1 — 40:11 Бракко (Луис, Грэм). В равенстве

1:2 — 44:46 Шестаков (Михайлис, Мищенко). В большинстве

1:3 — 53:14 Петухов (Шестаков). В равенстве

Вратари: Рибар — Гудачек

Штраф: 8:8 (0:4, 4:0, 4:4).

Фото: пресс-службы ХК «Барыс»