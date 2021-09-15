«Барыс» обыграл московский ЦСКА

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - В первом матче выездной серии Континентальной хоккейной лиги «Барыс» переиграл ЦСКА – 6:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ХК «Барыс».

Тренерский штаб казахстанской команды немного видоизменил сочетания по сравнению с прошлой игрой. В первой тройке вместо Кристиана Томаса вышел Якоб Берглунд. Роман Савченко заменил в заявке Валерия Орехова. Первую игру в майке «Барыса» провёл Джо Морроу. В воротах с первых минут появился Никита Бояркин.

«Барыс» неплохо начал встречу, заработал два удаления подряд и дважды проверил на прочность каркас ворот Рейдеборна. Однако за линией шайба так и не побывала. ЦСКА, напротив, реализовал первое же большинство в матче – отличился Нестеров. А чуть позже Слепышев упрочил преимущество хозяев и заставил тренерский штаб гостей заменить Бояркина на Ортио.

Во втором отрезке подопечные Михайлиса сократили разрыв. Шайба оказалась в воротах после броска Мартинссона и касания Волка. В начале заключительной трети «Барыс» за короткий интервал забросил трижды. Первую шайбу в составе нашей команды забросил Берглунд, ещё два результативных броска в большинстве на счету Дица. Впрочем, армейцы довольно быстро вернулись в игру после гола Гуськова.

Но «Барыс» своего уже не упустил. Асетов в пятый раз огорчил московских болельщиков. Точку в матче поставил Лилья, поразивший пустые ворота соперника. 6:3 – победа команды из Нур-Султана.

16 сентября команда Михайлиса на выезде сыграет с рижским «Динамо».

ЦСКА - «Барыс» 3:6 (2:0, 0:1, 1:5)

1:0 – 10:13 – Нестеров (Слепышев, Плотников) ГБ

2:0 – 12:12 – Слепышев

2:1 – 30:25 – Волк (Мартинссон, Лилья)

2:2 – 41:46 – Берглунд (Савицкий, Асетов)

2:3 – 42:25 – Диц (Савицкий, Михайлис) ГБ

2:4 – 43:34 – Диц (Михайлис) ГБ

3:4 – 44:28 – Гуськов (Валльмарк, Нестеров) ГБ

3:5 – 50:54 – Асетов (Альсинг, Мартинссон)

3:6 – 59:59 – Лилья (Волк) ПВ

Вратари: Рейдеборн – Бояркин (Ортио, 12:12-60:00)

«ЦСКА Арена». 1826 зрителей.