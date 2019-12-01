«Барыс» обыграл минское «Динамо» – 5:1

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В День Первого Президента Казахстана «Барыс» принимал дома минское «Динамо», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ХК «Барыс».

Матчу предшествовала торжественная церемония поднятия под своды арены свитеров семи знаменитых игроков команды, внёсших вклад в развитие «Барыса»: Александра Корешкова, Виталия Еремеева, Талгата Жайлауова, Николая Антропова, Фёдора Полищука, Брэндона Боченски и Кевина Даллмэна.

Состав «Барыса» на матч не претерпел изменений по сравнению с победной игрой в Автомобилисте. После безголевого первого периода «Барыс» забросил сразу две шайбы в течение 30 секунд на старте второго – отличились Корбэн Найт и Роман Старченко. Александр Когалев вернул гостей в игру, но в конце периода Атте Охтамаа восстановил перевес в две шайбы.

За несколько минут до сирены Найт при игре в большинстве оформил дубль. А чуть позже Павел Окользин поразил пустые ворота гостей и установил окончательный счёт - 5:1 в пользу хозяев. В среду «Барыс» примет дома финский «Йокерит». Барыс – Динамо Мн – 5:1 (0:0, 3:1, 2:0) 1:0 Найт (Виделль) 21:17 2:0 Старченко (Шалапов, Виделль) 21:47 2:1 Когалев 24:26 3:1 Охтамаа (Найт, Старченко) 36:52

4:1 Найт (Охтамаа, Волк) 56:15 ГБ

5:1 Акользин 59:36 ПВ Вратари: Паскуале – Тэйлор Барыс Арена, 10125 зрителей