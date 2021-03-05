«Барыс» обыграл «Металлурга» во втором матче плей-офф КХЛ

МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Магнитогорске завершился второй матч серии ¼ финала Восточной конференции КХЛ между «Металлургом» и «Барысом», передает МИА «Казинформ».

Как сообщила пресс-служба «Барыса» в Instagram , казахстанская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Хорошая игра получилась, жесткая, много силовой борьбы. Видно было, что команда настроена по-боевому. Это было заметно как в раздевалке, так и на площадке. Ортио после травмы здорово отыграл. Благодаря ему и всей команде сегодня мы добыли эту победу. Спасибо парням за самоотдачу, за стремление, за волю к победе, за характер. Молодцы!» - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Барыс» Юрий Михайлис.

«На протяжении 60 минут мы были лучше, но хоккей такая игра, что надо забивать на одну шайбу больше, чем соперник. Это удалось сопернику. Легкой жизни я не обещал, едем в Нур-Султан, готовимся к играм № 3 и № 4», - прокомментировал в свою очередь главный тренер ХК «Металлург» Илья Воробьев.

«Металлург» (Магнитогорск, Россия) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Счет в серии: 1:1

Шайбы:

0:1 — 11:45 Панюков (Диц, Старченко). В большинстве

1:1 — 28:10 Нестрашил (Мозякин). В большинстве

1:2 — 60:29 Диц (Вароне, Лилья). В равенстве

Вратари: Олкинуора — Ортио

Штраф: 8:8 (4:4, 2:2, 2:2, 0:0)

Прямая трансляция матча шла на Qazsport и КХЛ ТВ HD.

Следующий матч серии «Барыс» и «Металлург» проведут в Нур-Султане 6 марта.

Напомним, первая встреча осталась за подопечными Ильи Воробьёва – 7:4.