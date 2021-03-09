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    19:59, 08 Март 2021 | GMT +6

    «Барыс» обыграл «Металлурга» в плей-офф КХЛ

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошел четвертый матч первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» обыграл «Металлург» (4:2), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    На 4-й минуте Николай Прохоркин вывел гостей вперед, однако на 20-й «Барысу» удалось отыграться — всего за секунду до сирены шайбу забросил Мэттью Фрэттин. На 25-й минуте «Металлург» снова повел — отличился Николай Голдобин.

    Впрочем, уже через две минуты «Барыс» опять сравнял счет — это сделал Джесси Блэкер. На 53-й минуте впервые в матче вперед вышел «Барыс» — забил Роман Старченко, а на 60-й точку в матче поставил Кирилл Панюков — 4:2.
    Таким образом, счет в серии стал 2:2.

    Напомним, в третьем матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги, прошедшем 6 марта, столичный «Барыс» проиграл дома магнитогорскому «Металлургу».

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