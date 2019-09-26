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вчера 18:15
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«Барыс» обыграл «Металлург» в матче КХЛ
МАГНИТОГОРСК. КАЗИНФОРМ - ХК «Барыс» обыграл «Металлург» в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной Хоккейной Лиги 2019/20, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Короткую выездную серию по Восточной Конференции «Барыс» открывал в Магнитогорске. После двух матчей в Алматы Дастин Бойд и Валерий Орехов присоединились к Виктору Сведбергу в списке травмированных. Зато в состав вернулись Даррен Диц и Кёртис Волк. Павел Акользин пропускал матч из-за дисквалификации.
«Барыс» открыл счёт благодаря смелому подключению Джесси Блэкера. Защитник получил шайбу вблизи синей линии, финтом ушёл от опекуна и ловко бросил с неудобной в угол. До конца периода Никита Михайлис и Ииро Пакаринен имели хорошие шансы увеличить отрыв.
Во втором периоде «Металлург» заиграл активнее и вскоре восстановил равновесие. Павел Дорофеев оставил не у дел нескольких игроков «Барыса» и переиграл Паскуале.
В заключительном периоде «Барыс» реализовал большинство усилиями Михайлиса, а через минуту Старченко довёл разрыв до двух шайб, установив окончательный счёт – 3:1.
«Барыс» отправляется в Челябинск – матч с «Трактором» состоится в пятницу 27-го сентября.
«Металлург» – «Барыс» – 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
0:1 Блэкер (Шевченко) 03:06
1:1 Дорофеев (Постма) 22:17
1:2 Михайлис (Диц, Старченко) 50:32 ГБ
1:3 Старченко (Паскуале) 51:33
Вратари: Кошечкин – Паскуале
Арена Металлург. 5249 зрителей
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