20 Сентября 2022, 22:05

«Барыс» обыграл лидера конференции КХЛ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» дома сыграл с екатеринбургским «Автомобилистом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Небольшими фаворитами данного противостояния считались гости, они занимают первое место в Восточной конференции Лиги и второе в чемпионате КХЛ.

Андрей Скабелка выставил следующий состав: Гудачек (Бояркин) — Бекетаев-Грэм, Луис-Вей-Бракко; Биграс-Ножье, Михайлис-Сагадеев-Савицкий; Григорьев-Сергиенко, Максимов-Гурков-Петухов; Мищенко, Кайыржан-Шестаков-Асетов.

Первый период остался полностью за хозяевами, они забросили две безответные шайбы, их на свой счет записали Энтони Луис и Аркадий Шестаков. Во второй и третьей двадцатиминутках ничего не изменилось — 2:0.

24 сентября «Барыс» на выезде сыграет с череповецкой «Северсталью».

«Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) — «Автомобилист» (Екатеринбург, Россия) 2:0 (2:0, 0:0, 0:0).

Шайбы:

1:0 — 05:18 Луис (Бракко, Грэм). В большинстве.

2:0 — 18:25 Шестаков (Максимов, Грэм). В равенстве.

Вратари: Гудачек — Галкин.

Штраф: 10:29 (4:25, 4:2, 2:2).

Фото: пресс-службы ХК «Барыс».