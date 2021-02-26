«Барыс» обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче КХЛ

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский «Барыс» на выезде сыграл с китайским «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Состав казахстанского клуба выглядел следующим образом: Карлссон (Кудрявцев); Маклюков-Диц, Панюков-Вароне-Асетов; Хетерингтон-Данияр См., Виделль-Сагадеев-Старченко; Линтуниеми-Орехов, Лилья-Волк-Михайлис; Акользин-Шестаков-Шевченко, Мусоров.

Гости были явными фаворитами и легко выиграли первый период благодаря шайбам Даррена Дица и Антона Сагадеева. Второй период ничего не изменил, а в третьем отметился Никита Михайлис. 3:0 — сильнее казахстанцы.

В заключительном матче регулярного чемпионата «Барыс» 27 февраля на выезде сыграет с омским «Авангардом».

«Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай) — «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан) 0:3 (0:2, 0:0, 0:1)

Шайбы:

0:1 — 03:14 Диц (Панюков). В равенстве

0:2 — 07:04 Сагадеев (Старченко, Виделль). В равенстве

0:3 — 51:34 Михайлис (Виделль, Линтуниеми). В большинстве

Вратари: Смит — Карлссон

Штраф: 10:10 (4:2, 4:6, 2:2).