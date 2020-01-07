-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 16:35
-
-
вчера 16:08
-
-
-
-
-
«Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2
БАЛАШИХА. КАЗИНФОРМ - Второй матч выездной серии «Барыс» проводил в Балашихе против омского «Авангарда», передает МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы ХК «Барыс», впервые после небольшого рассечения в составе появился Алихан Асетов, Кирилл Панюков получил отдых, место в воротах занял Эдди Паскуале.
«Барыс» довольно быстро открыл счёт в матче – Егор Петухов подкараулил подбор и сыграл на добивании. «Авангард» ответил голом Клинкхаммера, который завершил длинную игровую смену хозяев.
«Барыс» вновь повёл в счёте благодаря отличной комбинации звена Волка – Михайлис в касание поразил ближний угол в ходе быстрой контратаки. Вновь лидерство продержалось недолго. Макмиллан отличился в неравных составах, вернув статус-кво.
В концовке встречи, следуя доброй традиции, Никита Михайлис точным броском с острого угла принёс победу «Барысу» – 3:2
«Барыс» отправляется в Нижнекамск, где в среду сыграет с местным «Нефтехимиком».
«Авангард» – Барыс» – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)0:1 Петухов (Метальников, Сагадеев) 03:07
1:1 Клинкхаммер (Макмиллан, Пьянов) 12:59
1:2 Михайлис (Блэкер, Волк) 28:52
2:2 Макмиллан (Бек, Шумаков) 31:54 ГБ
2:3 Михайлис (Блэкер) 58:13
Вратари: Бобков - Паскуале
Арена Балашиха. 5456 зрителей
- Принято официальное решение о дисквалификации Алексея Полторанина
- Назначен руководитель отдела физкультуры и спорта Актобе
- Обновленную базу для тренировок получили футболисты ФК «Тараз»
- Арман Оспанов и Расул Мирзаев встретятся в Алматы
- Елсияр Канагатов назвал главную цель казахстанских спортсменов на юношеской Олимпиаде
- Юных казахстанских спортсменов проводили на Олимпиаду в столице
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана