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«Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2

7 Января 2020 02:33
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«Барыс» обыграл «Авангард со счетом 3:2

БАЛАШИХА. КАЗИНФОРМ - Второй матч выездной серии «Барыс» проводил в Балашихе против омского «Авангарда», передает МИА «Казинформ».

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По информации пресс-службы ХК «Барыс», впервые после небольшого рассечения в составе появился Алихан Асетов, Кирилл Панюков получил отдых, место в воротах занял Эдди Паскуале.

«Барыс» довольно быстро открыл счёт в матче – Егор Петухов подкараулил подбор и сыграл на добивании. «Авангард» ответил голом Клинкхаммера, который завершил длинную игровую смену хозяев.
«Барыс» вновь повёл в счёте благодаря отличной комбинации звена Волка – Михайлис в касание поразил ближний угол в ходе быстрой контратаки. Вновь лидерство продержалось недолго. Макмиллан отличился в неравных составах, вернув статус-кво.
В концовке встречи, следуя доброй традиции, Никита Михайлис точным броском с острого угла принёс победу «Барысу» – 3:2
«Барыс» отправляется в Нижнекамск, где в среду сыграет с местным «Нефтехимиком».

«Авангард» – Барыс» – 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)0:1 Петухов (Метальников, Сагадеев) 03:07

1:1 Клинкхаммер (Макмиллан, Пьянов) 12:59
1:2 Михайлис (Блэкер, Волк) 28:52
2:2 Макмиллан (Бек, Шумаков) 31:54 ГБ
2:3 Михайлис (Блэкер) 58:13

Вратари: Бобков - Паскуале

Арена Балашиха. 5456 зрителей

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Ключевые слова: Спорт,
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Ринат Дусумов

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