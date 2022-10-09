«Барыс» обыграл «Ак Барса» в матче КХЛ

КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - «Барыс» закрыл короткую выездную серию трудовой победой над «Ак Барсом», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу казахстанского клуба.

Стартовый отрезок прошел в довольно вязкой борьбе при небольшом количестве опасных моментов. Хозяева имели шанс отличиться после сольного прохода Кирилла Петрова. «Барыс» ответил на это результативной контратакой, которую завершил голом Самат Данияр. Для защитника сборной Казахстана эта шайба стала первой в сезоне.

В начале второго отрезка Петров реализовал большинство, однако далее последовали два гола от гостей. Адиль Бекетаев отметился отличным броском от синей линии, а Линден Вей забросил свою восьмую шайбу в сезоне при реализации лишнего. До перерыва «Ак Барс» до минимума сократил разрыв усилиями Артема Галимова.

В заключительной трети астанчане очень уверенно сыграли в обороне и сохранили нужный счет до финальной сирены. 11 октября подопечные Андрея Скабелки примут на домашнем льду «Куньлунь».

«Ак Барс» – «Барыс» 2:3 (0:1, 2:2, 0:0)

0:1 – 18:11 – Данияр (Муратов)

1:1 – 22:14 – Петров (Сафонов, Войнов) ГБ

1:2 – 27:05 – Бекетаев (Сергиенко)

1:3 – 31:58 – Вей (Луис, Григорьев) ГБ

2:3 – 36:02 – Галимов

Вратари: Билялов – Гудачек

«Татнефть Арена». 6507 зрителей

Фото: ХК «Барыс».



