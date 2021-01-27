«Барыс» обновил личный рекорд в рейтинге самых зрелищных команд КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Континентальная хоккейная лига опубликовала рейтинг индекса силы клубов по итогам 19-й недели регулярного чемпионата, передает Sports.kz.

По сравнению с прошлым рейтингом казахстанскому «Барысу» удалось совершить качественный рывок в таблице, прибавив сразу четыре строчки, казахстанцы расположились на рекордном для себя в этом сезоне шестом месте.

Ярославский «Локомотив» Андрея Скабелки также улучшил свои позиции и по-прежнему опережает астанчан — пятое место. А вот принципиальный соперник «барсов», омский «Авангард» сумел снова вернуться в рейтинг самых играющих команд, замкнув первую десятку списка.

Напомним, индекс силы — это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или в серии бросков — лишь 12,5%. Таким образом, Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.