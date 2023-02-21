19:08, 20 Февраль 2023 | GMT +6
«Барыс» объявил состав на выездной матч с «Авангардом»
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав астанинского «Барыса» на выездной матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.
Состав «Барыса»:
Бояркин (Гудачек);
Грант — Ножье, Шевченко — Шестаков — Петухов;
Бекетаев — Мищенко, Савицкий — Вей — Бракко;
Грэм — Гайтамиров, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;
Данияр, Асетов — Гурков — Кайыржан.
Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» примет астанинский «Барыс».