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    19:08, 20 Февраль 2023 | GMT +6

    «Барыс» объявил состав на выездной матч с «Авангардом»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав астанинского «Барыса» на выездной матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

    Состав «Барыса»:

    Бояркин (Гудачек);
    Грант — Ножье, Шевченко — Шестаков — Петухов;
    Бекетаев — Мищенко, Савицкий — Вей — Бракко;
    Грэм — Гайтамиров, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;
    Данияр, Асетов — Гурков — Кайыржан.

    Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» примет астанинский «Барыс».


    Теги:
    Спорт Барыс Хоккей
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