«Барыс» объявил состав на выездной матч с «Авангардом»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав астанинского «Барыса» на выездной матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу команды.

Состав «Барыса»:

Бояркин (Гудачек);

Грант — Ножье, Шевченко — Шестаков — Петухов;

Бекетаев — Мищенко, Савицкий — Вей — Бракко;

Грэм — Гайтамиров, Рахманов — Сагадеев — Михайлис;

Данияр, Асетов — Гурков — Кайыржан.

Сегодня состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором омский «Авангард» примет астанинский «Барыс».