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«Барыс» объявил состав на первый выезд нового сезона КХЛ

2 Сентября 2020 22:00
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«Барыс» объявил состав на первый выезд нового сезона КХЛ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Тренерский штаб «Барыса» обнародовал список игроков, которые отправляются в первую в новом сезоне поездку. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на национальный олимпийский комитет.

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В ходе гостевого турне команда проведёт три матча регулярного чемпионата КХЛ.

Вратари: Хенрик Карлссон, Денис Каратаев, Йони Ортио.

Защитники: Джесси Блэкер, Тамирлан Гайтамиров, Даррен Диц, Иван Комаровский, Алексей Маклюков, Леонид Метальников, Валерий Орехов, Виктор Сведберг, Кирилл Полохов, Егор Шалапов.

Нападающие: Павел Акользин, Алихан Асетов, Линус Виделль, Кёртис Волк, Дмитрий Гурков, Якоб Лилья, Никита Михайлис, Максим Мусоров, Кирилл Панюков, Егор Петухов, Антон Сагадеев, Роман Старченко, Мэтт Фрэттин, Дмитрий Шевченко, Аркадий Шестаков.

Расписание матчей выездной серии:

3 сентября, четверг, 20:00. «Динамо Р» – «Барыс».

5 сентября, суббота, 20:10. «Динамо Мн» – «Барыс».

7 сентября, понедельник, 22:30. ЦСКА – «Барыс».

Матчи будут показаны в эфире телеканалов Qazsport и КХЛ-ТВ.


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