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«Барыс» объявил состав на матч с «Витязем»
27 Ноября 2021 17:03
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на домашний матч КХЛ против «Витязя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.
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Начало матча в 19:30.
Состав «Барыса»:
Бояркин (Шутов);
Морроу — Мартинссон, Фрэттин — Вей — Юрчо;
Савченко — Орехов, Лилья — Волк — Михайлис;
Данияр См. — Шалапов, Старченко — Куник — Гурков;
Шестаков — Берглунд — Петухов, Шайхмедденов.
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