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«Барыс» объявил состав на матч с «Витязем»

27 Ноября 2021 17:03
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«Барыс» объявил состав на матч с «Витязем»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на домашний матч КХЛ против «Витязя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Начало матча в 19:30.

Состав «Барыса»:

Бояркин (Шутов);

Морроу — Мартинссон, Фрэттин — Вей — Юрчо;

Савченко — Орехов, Лилья — Волк — Михайлис;

Данияр См. — Шалапов, Старченко — Куник — Гурков;

Шестаков — Берглунд — Петухов, Шайхмедденов.



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#Нур-Султан   #Спорт   #Хоккей   #Барыс  
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