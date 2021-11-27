«Барыс» объявил состав на матч с «Витязем»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав «Барыса» на домашний матч КХЛ против «Витязя». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

Начало матча в 19:30.

Состав «Барыса»:

Бояркин (Шутов);

Морроу — Мартинссон, Фрэттин — Вей — Юрчо;

Савченко — Орехов, Лилья — Волк — Михайлис;

Данияр См. — Шалапов, Старченко — Куник — Гурков;

Шестаков — Берглунд — Петухов, Шайхмедденов.



