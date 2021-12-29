«Барыс» объявил состав на матч против «Салавата Юлаева»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стал известен состав казахстанского «Барыса» на домашний матч КХЛ против уфимского «Салавата Юлаева», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Начало матча в 19:30 по времени Нур-Султана.

Состав «Барыса»:

Ортио (Бояркин);

Морроу — Мартинссон, Старченко (К) — Вей — Савицкий;

Альсинг — Орехов, Михайлис (А) — Волк — Лилья;

Савченко (А) — Альсинг, Берглунд — Сагадеев — Юрчо;

Шайхмедденов, Асетов — Гурков — Петухов.