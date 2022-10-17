17 Октября 2022, 19:07

«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Торпедо»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пресс-служба казахстанского хоккейного клуба «Барыс» представила состав на матч Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо», передает МИА «Казинформ».

В понедельник, 17 октября, состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет нижегородское «Торпедо», сообщал Sports.kz.

Состав «Барыса»: Бояркин (Гудачек); Сергиенко — Грэм, Луис — Вей — Бракко; Мищенко — Ножье, Михайлис — Сагадеев — Савицкий; Биграс — Григорьев, Кайыржан — Шестаков — Петухов; Данияр, Асетов — Гусейнов — Максимов.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Торпедо» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».