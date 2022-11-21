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«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

21 Ноября 2022, 19:05
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Салаватом Юлаевым»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 21 ноября состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором астанинский «Барыс» примет уфимский «Салават Юлаев», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Салават Юлаев» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на сайте телеканала «Qazsport».

«Барыс» объявил состав на матч.

По информации пресс-службы клуба, представленной на официальном сайте, состав «Барыса» выглядит так:

Бояркин (Гудачек); Бекетаев — Грэм, Савицкий — Вей — Михайлис; Мищенко — Ножье, Бракко — Сагадеев — Луис; Гайтамиров — Данияр, Кайыржан — Шестаков — Петухов; Григорьев, Асетов — Гурков — Муратов.


Фото: hcbarys.kz

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