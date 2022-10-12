«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар»

АСТАНА. КВАЗИНФОРМ – Во вторник, 11 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» представлен на официальном сайте казахстанского клуба.

Состав «Барыса»:

Гудачек (Бояркин);

Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;

Бекетаев — Грэм, Луис — Шайхмедденов — Бракко;

Биграс — Григорьев, Шапю — Сагадеев — Петухов;

Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.

















Фото: hcbarys.kz