19:07, 11 Октябрь 2022 | GMT +6
«Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар»
АСТАНА. КВАЗИНФОРМ – Во вторник, 11 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Прямая трансляция матча «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».
Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» представлен на официальном сайте казахстанского клуба.
Состав «Барыса»:
Гудачек (Бояркин);
Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;
Бекетаев — Грэм, Луис — Шайхмедденов — Бракко;
Биграс — Григорьев, Шапю — Сагадеев — Петухов;
Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.
Фото: hcbarys.kz