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    19:07, 11 Октябрь 2022 | GMT +6

    «Барыс» объявил состав на матч КХЛ с «Куньлунь Ред Стар»

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    АСТАНА. КВАЗИНФОРМ – Во вторник, 11 октября, в Астане состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Барыс» примет «Куньлунь Ред Стар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Прямая трансляция матча «Барыс» — «Куньлунь Ред Стар» начнется в 19:30 по астанинскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

    Состав «Барыса» на матч Континентальной хоккейной лиги с «Куньлунь Ред Стар» представлен на официальном сайте казахстанского клуба.

    Состав «Барыса»:

    Гудачек (Бояркин);

    Мищенко — Ножье, Михайлис — Вей — Савицкий;

    Бекетаев — Грэм, Луис — Шайхмедденов — Бракко;

    Биграс — Григорьев, Шапю — Сагадеев — Петухов;

    Кайыржан — Данияр, Муратов — Гусейнов — Шестаков.


    Фото: hcbarys.kz



    Теги:
    Спорт Барыс КХЛ Хоккей Астана
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